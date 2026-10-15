Lamenta PRI que choques internos en el PAN “pongan el riesgo el bien superior, que es Chihuahua”

Ante los conflictos internos en la carrera por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, dijo que no pretende intervenir en la vida interna de Acción Nacional, pero sí lamenta que esos roces “pongan en riesgo el bien superior, que es Chihuahua”.

“¿Qué lamento yo? Yo lamento que hay un bien superior, el bien superior es que Chihuahua avance y que Chihuahua sea competitivo hacia el futuro. El bien superior es que seamos competitivos frente al oficialismo federal. Y esto puede poner en riesgo muchas cosas. Eso es lo que a mí me preocupa”, reveló Domínguez.

El dirigente priista argumentó que “en el 2007, nosotros lo vivimos. El pleito que tuvimos, quienes andábamos con Alejandro Cano y quienes andaban con Carlos Carrera, nos dividimos. Y perdimos por 387 votos la presidencia municipal de Chihuahua. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, de cara a que al bien superior que es ganar el estado de Chihuahua, que se gobierne bien el estado de Chihuahua y que la capital siga siendo una ciudad competitiva”.

Asimismo, Alejandro Domínguez señaló que “sus temas internos ellos tendrán que resolverlos porque ni los detalles me sé, me sé lo que sale en las columnas, me sé lo que pasa en las notas de medios, pero no tengo comunicación sobre las particularidades de las diferencias que ellos tienen, pero tendrán que resolverlas pensando en el bien superior, que es ganar en el estado de Chihuahua”.