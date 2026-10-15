Rehabilita Municipio sistemas de riego en el parque María Luisa y la Isleta Ortiz Mena

Instalan más de 270 metros de tubería y 130 aspersores para mantener en buenas condiciones estos espacios públicos

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, rehabilitó los sistemas de riego del parque María Luisa y de la Isleta Ortiz Mena, ubicados en la intersección de la avenida Francisco Villa y la avenida Ortiz Mena, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y contribuir al cuidado de las áreas verdes de Chihuahua Capital.

Como parte de estos trabajos, el personal de la dependencia instaló poco más de 270 metros de tubería, así como 130 aspersores de diferentes capacidades, acciones que permitirán fortalecer el riego y favorecer la conservación de la vegetación en ambos espacios públicos.

La Dirección de Mantenimiento Urbano, continuará realizando trabajos de rehabilitación y mantenimiento en parques, jardines y áreas verdes de la ciudad, atendiendo las necesidades de cada espacio para conservarlos en buenas condiciones y ofrecer a las familias lugares agradables para la convivencia y el esparcimiento.

Con trabajo y resultados, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener los espacios públicos de Chihuahua Capital cuidados y en buen estado, mediante labores permanentes que contribuyan a la conservación de las áreas verdes y al mejoramiento de la imagen urbana.