Impulsa UACH la conservación de los murciélagos y la biodiversidad de Chihuahua

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) destacó la importancia de la investigación científica y la educación ambiental para proteger a los murciélagos, especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y el desarrollo de actividades agrícolas en la entidad, durante la primera conmemoración del Día Estatal de la Protección al Murciélago.

El rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos participó en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, realizada en la mina de Bustillos, en Santa Eulalia, municipio de Aquiles Serdán, donde representantes del Poder Legislativo, autoridades municipales e investigadores coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración para preservar la biodiversidad de Chihuahua.

Durante el encuentro, se reconoció el trabajo del maestro Sergio Luévano, investigador de la UACH, cuya labor contribuye al conocimiento de estas especies y su relevancia ecológica. Entre sus principales aportaciones destaca el papel de los murciélagos en el control natural de insectos que pueden convertirse en plagas agrícolas, lo que beneficia a los productores y disminuye la necesidad de utilizar productos químicos.

El presidente de la comisión legislativa, diputado Octavio Borunda, subrayó que la protección de los murciélagos también representa una medida para conservar los ecosistemas y favorecer la economía de las familias del campo. Asimismo, destacó la importancia de impulsar acciones conjuntas entre las instituciones públicas, la academia y la sociedad.

Esta fue la primera conmemoración del Día Estatal de la Protección al Murciélago, fecha instituida luego de que el Pleno del Congreso del Estado aprobara el dictamen correspondiente en octubre de 2025, con el propósito de promover la conservación de estas especies y generar conciencia sobre su valor ambiental.

En la sesión también se abordaron iniciativas relacionadas con la protección de animales de servicio, búsqueda, rescate y auxilio, así como propuestas para mejorar el manejo de líquidos retirados en establecimientos dedicados a la comercialización de autopartes usadas.

En la reunión participaron, además, la diputada Rosana Díaz, secretaria de la comisión; el diputado Arturo Medina, vocal; el diputado Carlos Olson y la presidenta municipal de Aquiles Serdán, Teresa Erives.

Con su participación, la UACH refrenda la importancia de vincular la investigación científica con las necesidades ambientales y productivas del estado, así como de contribuir, desde el conocimiento y la formación universitaria, a la protección de la biodiversidad y al desarrollo sustentable de Chihuahua.