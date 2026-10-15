Sigue investigación vs policías por agresión a periodista, llevará tiempo: OIC

Carmen Hidalgo Posada, titular del Órgano Interno de Control (OIC) comentó que continúan las investigaciones ante el caso de agresión contra un reportero el pasado lunes en el concierto de Alejandro Fernández durante el FICUU, siguen las investigaciones y estas tomarán su tiempo.



Detalló que el reportero Ricardo Perea realizó la respectiva denuncia ante el Órgano Interno de Control para dar paso a una sentencia de posible culpabilidad o no a los elementos de la Dirección Pública Municipal.



“Es un caso que llevará un tiempo para realizarse una sentencia se siguen las investigaciones”, comentó.



En este sentido comentó que tomará meses el juicio por recabar información la cual debe ser garante con las dos partes la información se dará a conocer en los próximos meses.