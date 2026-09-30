Participación ciudadana principal reto en elecciones: Alejandro Sherman

Alejandro Sherman Leaño, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que se esperan grandes retos en el próximo proceso electoral en el que la ciudadanía tendrá un papel importante.

“Los retos es que la ciudadanía tenga conocimiento y participe como observadores y funcionarios, la democracia en las casillas esto siempre es nuestro mayor reto, convencer a la ciudadanía en participar”, comentó.

En este sentido resaltó que hoy inicia el Consejo Electoral Local 1026-2027 por las elecciones que se desarrollarán en el estado.



Cabe destacar que el INE está listo para el proceso y considera ser buena la respuesta ciudadana en participación.