Participa SSPE en Jornadas por la paz en la ciudad de Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participó en la Jornada por la Paz realizada en la colonia 11 de Febrero, como parte de las acciones coordinadas con el Gobierno Federal para fortalecer el tejido social mediante la cercanía de servicios de seguridad, salud y educación.

En representación del secretario Gilberto Loya Chávez, acudió el subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivazquez, quien destacó la importancia de mantener un contacto directo con la ciudadanía a través de la participación activa de la Policía del Estado, con el objetivo de generar confianza y contribuir a la mejora de la seguridad.

En el evento también estuvieron presentes el director operativo de la Policía Vial, Rafael Cuevas López, así como el comisario Rogelio Parada Montes, quienes acompañaron las actividades orientadas a acercar servicios y atención a la población.

Durante la jornada, se realizó una demostración de habilidades de los binomios caninos del Grupo Especial K-9, en la que se mostró la capacidad y adiestramiento de los ejemplares especializados en la detección de drogas y explosivos.

Asimismo, la ciudadanía pudo acceder a servicios como la renovación de licencias de conducir a través de la unidad móvil de la Subsecretaría de Movilidad, facilitando trámites de manera ágil y cercana.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno para impulsar la proximidad social, fortalecer la prevención y contribuir a la construcción de entornos más seguros para las y los chihuahuenses.