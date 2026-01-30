Participa SSPE en asamblea de Index Juárez para fortalecer la seguridad en el sector industrial

Participa Gilberto Loya en asamblea de Index Juárez para fortalecer la seguridad en el sector industrial

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, participó en la asamblea general de Index Ciudad Juárez, con el objetivo de entablar un diálogo directo sobre el clima de seguridad que prevalece en el sector industrial, así como su impacto en la comunidad y en el desarrollo económico de la región.

La sesión se llevó a cabo durante la mañana del 30 de enero en el auditorio Federico Barrios Terrazas, en Ciudad Juárez, donde Loya Chávez, expuso una serie de resultados en materia de seguridad y, en conjunto con representantes del sector maquilador, revisó áreas de oportunidad para fortalecer el trabajo coordinado y avanzar hacia entornos laborales más seguros.

Durante su intervención, el titular de la SSPE destacó la importancia de la colaboración con el sector privado, al señalar que la suma de esfuerzos entre industria y gobierno genera un impacto positivo en la estabilidad, el desarrollo laboral y la calidad de vida de la ciudadanía.

El encuentro contó con la participación de María Teresa Delgado, Consejera Nacional de INDEX, así como de representantes de la Asociación de Maquiladoras A. C. (Index), quienes reconocieron la labor que realiza la Seguridad Pública estatal para garantizar condiciones que favorezcan el crecimiento socioeconómico en la zona norte del estado.

Este tipo de espacios de diálogo refrendan el compromiso de la Policía del Estado de trabajar de manera cercana con los distintos sectores productivos, impulsando acciones que permitan construir comunidades más seguras y entornos de tranquilidad, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.