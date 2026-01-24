Participa Secretaría de Turismo de Chihuahua en conferencia magistral en la FITUR 2026 en Madrid, España

El estado de Chihuahua participó como invitado especial con una conferencia magistral en la 1ª Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, en Madrid, España.

El encargado de representar a la entidad fue el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, quien participó en la ponencia titulada “Vivir del turismo o sobrevivir al turismo: el reto de comunicar ante la turismofobia”.

La ponencia se centró en los conflictos que suelen presentarse entre las comunidades originarias de las zonas turísticas y los viajeros que visitan sus territorios, así como en la importancia de escuchar a la ciudadanía para comprender sus inquietudes y, al mismo tiempo, encontrar nuevas formas de promover el turismo entre los residentes.

“El valor de la gente y el cuidado de los pueblos originarios son sumamente importantes. Debemos tener la capacidad de preservar y conservar el medio ambiente a través de programas tanto gubernamentales como empresariales. Toda la cadena de valor debe ofrecer al viajero una experiencia única, sin olvidar a nuestros pueblos originarios”, comentó durante su intervención Gómez Gallegos.

En el panel también estuvieron presentes María de Lurdes Vale, directora de Turismo de Portugal en España, y Diego Barceló, CEO de Comunicación Iberoamericana.

Además de presentar estrategias y campañas de promoción turística, la delegación chihuahuense ha realizado en la FITUR 2026 activaciones con corredores rarámuri, catas de vinos, degustaciones de alimentos locales y citas de negocios con compradores mayoristas internacionales.

