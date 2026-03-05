Participa FEDH en mesa de trabajo para la actualización del Protocolo de Investigación de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares

• Mediante procesos participativos con enfoque en Derechos Humanos y con motivo de las reformas a la Ley General de la materia, aprobadas en el 2025

Personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, participó en la mesa de trabajo interdisciplinaria de la región noroeste para la actualización del Protocolo de Actuación Homologado para la Investigación de los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

Se trató de un ejercicio participativo entre autoridades de los tres niveles de gobierno, familiares de personas desaparecidas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas, para integrar propuestas considerando las necesidades de cada zona del país.

La sesión estuvo encabezada por el Fiscal Especializado de Derechos Humanos de la FGR, Jesús Moreno Rangel, y se contó con la presencia de la Fiscal Especializada, Ada Miriam Aguilera Mercado, quien estuvo acompañada por el Coordinador de la Unidad Especializada de Investigación de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, Eloy Molina, y el Ministerio Público de la FEDH, Iván Moreno Rebollo.

También estuvieron presentes, el Vicefiscal del estado de Sonora, personal de la Cruz Roja Internacional, representantes de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, Servicios Periciales del estado de Sonora, e integrantes de la CNB y CLB de Chihuahua.

Al encuentro se sumaron esposas y familiares de personas desaparecidas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y brigadas de búsqueda de los estados de Chihuahua y Sinaloa

Cabe mencionar que las mesas de diálogo se estarán replicando en todas las zonas del país, como parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer el Protocolo mediante procesos participativos con enfoque de Derechos Humanos, a efecto de dar cumplimiento a las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada aprobadas en el 2025.