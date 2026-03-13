Participa CEJUM en conversatorio contra violencia en el campus Cuauhtémoc de la UACJ

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) Cuauhtémoc, participó junto con diversas instancias de gobierno en el conversatorio denominado “El Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia” que se efectuó ayer jueves, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), campus Cuauhtémoc.

La coordinadora de CEJUM en esta ciudad, Rosario Chávez Quiroga, manifestó que el encuentro organizado por el Centro de Bienestar Universitario, permitió hacer una reflexión sobre la violencia de género, cómo visibilizarla y crear conciencia para prevenirla.

Dijo que se han tenido logros importantes, pero aún falta camino por recorrer y desafíos por lograr, como lo es la brecha salarial, ya que todavía las mujeres ganan un porcentaje menor que los hombres al realizar el mismo trabajo.

“La violencia contra las mujeres, sigue siendo un problema grave en todo el mundo, problemática social que va al alza”, resaltó la coordinadora de CEJUM.

Agradeció la invitación que hizo la Jefa de la UACJ campus Cuauhtémoc, Lara Cecilia Wiebe Quintana, para participar en este evento en el que dieron a conocer los servicios que ofrece el CEJUM y las diferentes instituciones, y con ello, continuar el compromiso institucional para las mujeres, sus hijas, hijos víctimas de violencia.

En el evento estuvieron también la coordinadora de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito, Ana Amelia Murga; la coordinadora del Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM), Vianney Cristina Sala; Delma Cecilia Martínez Muñoz, presidente del Comité Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia y René Arias Ávila del Instituto Municipal de las Mujeres.