Podemos ganarle a un varón, se pronuncia Maru Campos en tema de paridad de género

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó su agrado por las mujeres que ocupan cargos públicos, así como a quienes compiten por un puesto contra varones, demostrando que pueden ganar.

Ello en relación a la propuesta sobre la paridad de género que se maneja desde el Partido Acción Nacional y el Poder Legislativo.

Maru Campos aclaró que no tiene conocimiento de los asuntos del PAN y de las y los legisladores, sin embargo, reiteró que su postura es a favor de que las mujeres compitan no solo entre ellas por un cargo público, sino entre varones.

“A mí me encantan las mujeres en los cargos públicos, hoy en día tenemos un número importante de mujeres en todos los ámbitos, pero también me gusta mucho ver a las mujeres cuando compiten con los varones y demostramos que podemos competir y seguir ganando, que no es solamente el competir entre mujeres sino que tenemos la capacidad para ganarle a un varón”.