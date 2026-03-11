PAN y PRI cometieron un gravísimo error al rechazar Reforma Electoral: Cruz Pérez Cuéllar

El alcalde de Juárez, Cruz Perez Cuellar dio a conocer que ante la cancelación a la reforma laboral quien perdió fue el PRI y PAN, asegura que

“Yo estoy con la presidenta, me parece tener una gran reforma que buscaba que se eligiera a todos, incluidos los representantes del partido y que voy a decir algo que lo digo como un analista político, tengo toda mi vida en esto, cometieron un gravísimo error más que el PT y el verde del PAN y el PRI”, comentó.

Asegura que la presidenta Claudia Sheinbaum es una demócrata y el proponer esta reforma, considera que hubiera ayudado mucho en la democracia y en especial a los partidos.

“El tener calidad, poder convencer a un ciudadano de que esa candidato por el PAN o por el PRI, y diciéndole, oye, si no ganas tienes la posibilidad de llegar, así si haces una buena campaña y eres competitivo, porque los plurinominales en la reforma iban a salir de los que confundieran, sinceramente creo que los grandes perdedores son ellos porque obviamente lo entiendo, ellos quieren mantener el control y que las pluris se repartan entre los amigos y los compadres”, comentó.

Reitera que respeta la decisión de revés a esta reforma, así como destacar que su hermano al ser diputado federal votó a favor, aún siendo del Partido Verde de México (PVEM).