PAN abre la puerta a nuevas alianzas rumbo a próximos procesos electorales: René Chavira

El alcalde René Chavira, informó que el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene abierta la posibilidad de construir nuevas alianzas políticas de cara a los próximos procesos electorales, luego de que esta postura fuera aprobada por mayoría durante una reunión del Consejo Estatal celebrada el sábado pasado.

Chavira recordó que la actual administración municipal es resultado de una alianza con otras dos fuerzas políticas, por lo que consideró que existe disposición para continuar construyendo acuerdos con organizaciones que compartan los principios y planteamientos de Acción Nacional.

Explicó que el acuerdo aprobado por el Consejo no establece una alianza específica con algún partido, sino que plantea mantener abiertas las puertas a todas aquellas fuerzas políticas que coincidan con los principios de Acción Nacional y tengan interés en participar conjuntamente.

Finalmente, señaló que, tras la aprobación del Consejo, el siguiente paso será comenzar los trabajos para construir posibles alianzas de cara a la próxima contienda electoral.