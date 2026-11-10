Llama Secretaría de Salud a prevenir y detectar oportunamente la hipertensión arterial

– _En Chihuahua se tiene un registro de 21 mil 363 casos de esta enfermedad, por lo que se recomienda realizar revisiones periódicas_

La Secretaría de Salud (SS) exhorta a la población a reforzar las medidas de prevención y detección oportuna de la hipertensión arterial, mediante la adopción de hábitos saludables, la revisión periódica de la presión y el seguimiento médico en personas con factores de riesgo.

De acuerdo con los registros disponibles, en Chihuahua se contabilizan 21 mil 363 casos de este padecimiento, que se caracteriza por la elevación persistente de la presión arterial y que, en muchas ocasiones, puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes.

En caso de no detectarse y controlarse adecuadamente, la hipertensión puede ocasionar complicaciones como enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y daño renal, por lo que es importante identificarla a tiempo.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el sobrepeso, la obesidad, el consumo excesivo de sal, la falta de actividad física, el tabaquismo, el consumo elevado de alcohol, así como los antecedentes familiares y la presencia de enfermedades como la diabetes.

Ante ello, la Secretaría de Salud recomienda mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de productos con alto contenido de sodio, realizar actividad física de manera regular, conservar un peso saludable y evitar el consumo de tabaco.

La medición periódica de la presión arterial es fundamental para detectar posibles alteraciones, incluso cuando no se presentan molestias, lo que permite al personal médico determinar las medidas de atención y tratamiento correspondientes.

En el caso de las personas diagnosticadas, deben mantener un control médico constante, seguir las indicaciones del personal de salud y evitar suspender o modificar los medicamentos sin supervisión profesional, aun cuando no se presenten síntomas.

Se debe acudir a las unidades de salud para realizar revisiones preventivas, principalmente durante la edad adulta y en quienes cuentan con antecedentes familiares u otros factores que incrementan el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Se sugiere que ante la presencia de síntomas como dolor intenso de cabeza, dificultad para respirar, dolor en el pecho, alteraciones repentinas de la visión o debilidad súbita, es importante ir al médico de inmediato, toda vez que pueden ser señales de complicaciones que requieren valoración urgente.