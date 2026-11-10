Incrementarán ventas un 20% en el centro por Buen Fin 2026

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola dio a conocer que con la llegada del Buen Fin 2026 se espera un incremento en ventas para los comercios del barrio mágico del centro.

En este sentido, expresó que el comercio formal se prepara para realizar descuentos, además de dar paso al impulso de ventas ya que hay un centro atractivo para los ciudadanos.

“En si una derrama económica no lo tenemos, pero en porcentaje esperamos un incremento en ventas de 20%”, comentó.

Asimismo, destacó que se espera que se dé la entrega de adelantos de aguinaldo en algunas empresas para la realización del Buen Fin, esto traerá mayor derrama económica para el centro de la ciudad.

Cabe destacar que Cocentro espera cerrar bien el mes de noviembre pues la economía no ha sido buena a lo largo del año.