Invita Gobierno Municipal a visitar el Museo de Arte Contemporáneo Águeda Lozano

Ubicado en la histórica Quinta Touché, el museo abre sus puertas de martes a domingo, de 9:00 am 7:00 pm

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a la ciudadanía y a quienes visitan Chihuahua Capital a conocer el Museo de Arte Contemporáneo Águeda Lozano (MACAL), un espacio dedicado a las artes visuales que enriquece la oferta cultural del Centro Histórico.

Ubicado en la histórica Quinta Touché, el MACAL alberga la colección reunida por la reconocida artista chihuahuense Águeda Lozano a lo largo de su trayectoria, integrada por obra de la propia creadora y piezas de destacados artistas nacionales e internacionales.

Este recinto es resultado de la recuperación y restauración de un inmueble de gran relevancia histórica para la ciudad, que ahora cuenta con una nueva vocación como espacio para el arte contemporáneo, fortaleciendo la infraestructura cultural de Chihuahua Capital.

Las y los visitantes podrán recorrer sus instalaciones y acercarse a distintas expresiones artísticas a través de una colección que representa el talento, la creatividad y la diversidad del arte contemporáneo.

El museo permanece abierto de martes a domingo, de 9:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, por lo que se invita al público a incluirlo en sus actividades culturales y disfrutar de este espacio ubicado en el corazón de la ciudad.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura, refrenda su compromiso de acercar el arte a la ciudadanía, impulsar nuevos espacios de encuentro cultural y fortalecer la oferta artística de Chihuahua Capital.