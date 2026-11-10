Invita Secretaría de Turismo a la primera Carrera Pedestre Francisco R. Almada, en Chínipas

– _Se realizará el 21 de noviembre en las categorías de 21, 10 y 5 kilómetros_

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA Chihuahua 2026) invita a participar en la primera edición de la Carrera Pedestre Francisco R. Almada, que se realizará el próximo 21 de noviembre en Chínipas de Almada.

La competencia, que se organiza en colaboración con el Ayuntamiento local, contempla tres modalidades: 21 kilómetros categoría competitiva, 10 kilómetros en modalidad recreativa y 5 kilómetros en categoría familiar.

El arranque está programado a las 6:00 horas, con salida y meta en el punto conocido como El Caballito.

Se espera la participación de alrededor de 150 corredores y la asistencia de 500 espectadores, quienes podrán disfrutar de esta actividad y conocer los atractivos naturales de la región.

La premiación incluye medalla conmemorativa, incentivo económico y una canasta con productos regionales para los ganadores. Asimismo, todas las personas que crucen la meta recibirán un reconocimiento oficial por su participación.

El costo de inscripción es de 250 pesos por persona e incluye playera y número de competidor.

Las personas interesadas pueden registrarse vía WhatsApp al 635 106 3371 o directamente en las oficinas de la Dirección de Turismo Municipal.

Para consultar el calendario completo de actividades, se invita a visitar: https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026 y seguir las redes sociales oficiales en @TurismodeChihuahua y @fita.chihuahua.