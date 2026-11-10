Invitan a celebrar las fiestas decembrinas en el Centro Cultural “Palacio Alvarado” en Hidalgo del Parral

La Secretaría de Cultura invitó a las y los parralenses a celebrar las fiestas decembrinas en el Centro Cultural “Palacio Alvarado”, con la inauguración de la exposición “Navidad en el Palacio”, tradición iniciada hace más de 70 años por el Club de Leones de Parral.

El evento se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre de manera gratuita, a las 18:00 horas, cuando se podrá admirar la decoración del espacio museístico con temática navideña, que incorpora elementos antiguos y tradicionales que evocan la esencia de esta temporada.

Desde el año 2011, Palacio Alvarado dio continuidad a dicha celebración bajo el nombre “Navidad en el Palacio” con la colaboración de diversas organizaciones civiles, gubernamentales y empresas que año con año, hacen posible esta actividad.

La exposición consta de árboles navideños, nacimientos, mesas decoradas para la cena de Navidad y diversos rincones que recrean el ambiente y las costumbres propias de esta época, acompañado de un mensaje que invita a la fraternidad y la unión familiar.

“Navidad en el Palacio” se ha consolidado como una tradición que reúne a las familias y diversos sectores de la comunidad, al fortalecer la convivencia, por medio de la preservación de las costumbres y el fortalecimiento del espíritu de las festividades decembrinas.