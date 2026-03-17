Padrastro de Jasiel Giovanny podría aceptar cargos, en negociaciones con Fiscalía

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes señaló que existe la posibilidad de que el padrastro del pequeño Jasiel Giovanny C. L. acepte su responsabilidad en el caso mediante un procedimiento abreviado.

En rueda de prensa, se dio a conocer que este martes se tenía prevista una audiencia a las 10:30 horas, misma que fue aplazada a solicitud de la defensa y del Ministerio Público quienes están en pláticas para terminar de manera anticipada el proceso penal que se inició en su contra.

La audiencia se difirió por un mes, tiempo en el que se espera llegar a un acuerdo de responsabilidad penal y que, en su momento se dará a conocer la pena a la que estaría sometido el responsable.

“En la investigación se cerró ahora en el mes de enero y ya se hizo la acusación formal del mismo y ya nos encontramos ahora sí para la etapa intermedia o procedimiento abreviado. Es un derecho que este pudiera llegar a tener y que pudiera aceptar su responsabilidad y así pudiéramos ofertar alguna pena que le sea atractiva para terminar anticipadamente su procedimiento”.

Fue el 03 de julio del 2025 cuando el pequeño Jasiel Giovanny Castellano Loya fue encontrado sin vida luego de que se reportó su desaparición una noche antes. El cuerpo estaba en un terreno baldío dentro de una bolsa para basura de color negro, confirmándose que sufrió de violación antes de ser asesinado.

Las autoridades detuvieron a Abraham Alejandro F. D., de 24 años de edad quien era pareja sentimental de la madre y padrastro del menor, mismo que fue vinculado a proceso e ingresado al Cereso Femenil bajo la medida cautelar de prisión preventiva, luego de que se confirmó que biológicamente es una mujer.