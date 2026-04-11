Pachuca golea a Santos y se acerca a la cima

El Pachuca se acercó a la cima al golear 4-2 al sontanero Santos, que vive una de sus peores campañas con nueve derrotas en el torneo Clausura 2026 de la Liga Mx. Los Tuzos alcanzaron 28 unidades, al tiempo que los Guerreros sólo han podido sumar nueve puntos después de 14 jornadas.

Víctor Guzmán fue el protagonista en el encuentros disputado en el estadio Hidalgo al marcar un triple (15, 35 y 60) para que su equipo remontara en el marcador, mientras que Carlos Sánchez puso el cuarto gol al 72. Sólo tuvieron un traspié cuando Jonathan Ramírez anotó en puerta propia (89).

Lucas Di Yorio había adelantado a Santos apenas al minuto 1 pero los Tuzos se recuperaron rápidamente con los tantos de Guzmán. Los Guerreros se vieron afectados en el complemento tras la expulsión de Bruno Amione (52).Monterrey sufre.

El Monterrey, un plantel que suele estar entre los primeros puestos, ahora se encuentra en una situación compleja en su empeño por clasificar a la liguilla. Los Rayados no pudieron pasar del empate a ceros con Atlas en el estadio Jalisco por lo que deberán cerrar la fase de grupos con paso casi perfecto.

Los regiomontanos se encuentran por ahora fuera de la zona de clasificación al ubicarse en el escalón 13 con 15 unidades, mientras que los rojinegros son séptimos.