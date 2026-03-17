Ordenan a FGR reabrir investigación contra el vicealmirante Farías Laguna por ‘huachicol’ fiscal

La jueza federal Mariana Vieyra Valdés ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación complementaria contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, tras la negativa de la institución para entregar la carpeta completa.

El despacho Epigmenio Mendieta y Abogados informó que obtuvieron tres meses adicionales de investigación luego de que la Fiscalía se negara reiteradamente a proporcionar la totalidad de las constancias y actos de la indagatoria.

Apuntó que durante la audiencia, Vieyra Valdés, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, instruyó a la FGR permitir el acceso íntegro a la carpeta de investigación y presentar un inventario completo del expediente, es decir, de los tomos, cuadernos, anexos, discos y demás constancias que la integran.

Asimismo, se ordenó facilitar la revisión de evidencia digital por parte de los peritos de la defensa.

Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 y desde entonces ha estado preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, donde enfrenta un proceso penal por delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.