Olimpiadas Nacionales 2026: BC consigue cuatro medallas de oro y una plata en judo

Mexicali, BC. Baja California obtuvo cuatro medallas de oro en judo y otra de plata en las Olimpiadas Nacionales 2026 que se celebran en Yucatán.
Entre los premiados se encuentra una atleta de alto rendimiento: la mexicalense, Valentina Cotry Ornelas, dentro de la categoría femenil en la división de hasta 70 kilogramos.
También obtuvieron oro Julio Armando Ávila, en la división de hasta 81 kilogramos, Iván Alberto Flores Rojas, de hasta 90 kilogramos y César Villavicencio, de hasta 100 kilogramos, Kenay Alberto Vargas obtuvo plata en más de 100 kilogramos.
La justa se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, este 17 de mayo, dentro de la categoría sub 21.