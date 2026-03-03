Oficial: 2 de noviembre de cada año será día inhábil en Chihuahua

Al tratarse de una fecha específica, claramente delimitada y socialmente reconocida, el Congreso del Estado incorporó el día 2 de noviembre de cada año, como día inhábil dentro del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, a efecto de armonizar la actividad gubernamental con una de las expresiones culturales más significativas del pueblo mexicano, como es el día de muertos.

El diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, al dar lectura al dictamen en representación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dijo que el día de muertos, celebrado el 2 de noviembre, ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por constituir una tradición ancestral que fortalece la identidad colectiva, la cohesión social y la transmisión intergeneracional de valores culturales.

Es así que, señaló, su reconocimiento normativo como día inhábil no solo responde a una práctica social ampliamente arraigada, sino que se alinea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos culturales.

Para ello, se reforma artículo 93 párrafo primero, las porciones séptima, octava, y novena; y se adiciona la porción décima; del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente manera:

Son días de descanso obligatorio: …

-2 noviembre.

El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre.

-1o. de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

-25 de diciembre.

Cabe mencionar que la iniciativa fue presentada por la diputada América Aguilar Gil.