Obtiene Fiscalía Zona Centro sentencia de 10 años de prisión por tentativa de homicidio

• El ahora sentenciado, disparó con arma de fuego a la víctima en la colonia Las Norias

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión, en contra de Elías A. C., al demostrarse plenamente su responsabilidad penal por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en perjuicio de un masculino.

Las pruebas que presentó el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, en el juicio oral 90/2025, fueron contundentes para demostrar la responsabilidad penal del ahora sentenciado.

A través de la investigación ministerial se estableció que Elías A. C., disparó con un arma de fuego al masculino de iniciales O. H. V., con la intención de privarlo de la vida, en hechos registrados el 20 de julio de 2024, al exterior de un domicilio ubicado en la calle Noria de Jesús, en la colonia Las Norias, en la ciudad de Chihuahua.

No obstante, la víctima logró ponerse a salvo y obtuvo una pronta atención médica, en tanto que el ahora sentenciado huyó a bordo de un vehículo tipo sedán, marca Dodge, línea Stratus, modelo 2004, de color guinda.

La investigación bajo la causa penal 2894/2024, a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la mencionada Unidad Especializada, permitió individualizar la participación del ahora sentenciado, quien fue detenido con una orden de aprehensión, y se procedió en su contra.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de sus agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otras más sean sometidas a ella, respetando en todo momento el debido proceso.