Obtiene FGR sentencia de 6 años de prisión contra detenido por venta de drogas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Cristopher “N”, por su probada responsabilidad penal en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, y contra la salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa l., (marihuana), con fines de comercio en su variante de venta.

Al realizar recorridos de prevención y disuasión del delito en la colonia Revolución Mexicana de Ciudad Juárez, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) aseguraron al ahora sentenciado una mochila en cuyo interior localizaron un arma de fuego, tipo pistola, abastecida con un cartucho útil, así como una bolsa que contenía 27 envoltorios de plástico con un peso neto de 172.9 gramos de marihuana.

Al no contar con autorización para la portación de arma de fuego ni justificar la posesión de los estupefacientes, Cristopher “N” fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Como resultado del trabajo de integración e investigación de la Fiscalía Federal en Chihuahua, el Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), reunió elementos de convicción suficientes para sustentar la acusación y obtener sentencia condenatoria contra Cristopher “N”.

En procedimiento abreviado, la autoridad judicial le impuso una pena de seis años ocho meses de prisión, así como el pago de 150 Unidades de Medida y Actualización.

La Fiscalía General de la República (FGR) invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, o se comunique al teléfono 656 6398616, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.