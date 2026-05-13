Obtiene FGR sentencia de 15 años de prisión para detenido con armas de fuego en Juárez

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Alejandro “N”, por acreditar su participación en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, agravado.

En junio de 2025, al realizar recorridos de vigilancia en la carretera Juarez – Porvenir, en Ciudad Juárez, elementos de la Guardia Nacional recibieron una denuncia anónima, en la que un ciudadano les informó la presencia de una persona armada, que viajaba a bordo de una camioneta, en las inmediaciones del lugar.

Tras una persecución, los efectivos uniformados detuvieron a Alejandro “N” y le aseguraron un equipo consistente en mira holográfica, tres armas de fuego tipo fusil, consideradas de uso reservado para la Fuerza Armada Permanente; una de ellas con mira telescópica y alteración en su sistema de identificación, y más de 100 cartuchos útiles de diversos calibres y un vehículo sin placas de circulación.

El Ministerio Público presentó los medios de prueba recabados durante la investigación ante un juez federal, quien, en procedimiento abreviado, dictó sentencia de 15 años, un mes 10 días de prisión y el pago de una multa de 623 Unidades de Medida de Actualización (UMAS), equivalente a 70 mil 486 pesos 22 centavos, en contra de Alejandro “N”.