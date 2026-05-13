Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por el delito de violación

• El delito fue cometido a la víctima en un domicilio de la colonia Campesina

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Carlos Fabián M.R. por el delito de violación agravada.

Datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, acreditaron la probable responsabilidad del imputado en el delito cometido en diciembre del 2021, al interior de un domicilio de la colonia Campesina en la ciudad de Chihuahua.

La Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado Carlos Fabián M.R., misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe hacer mención que el citado imputado, se encuentra vinculado a proceso en diversa causa penal por el delito de homicidio.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)