Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por delitos de género en la ciudad de Parral

Ante una sólida argumentación de datos de prueba, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género obtuvieron la vinculación a proceso penal de Julio César B.V., imputado por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y privación de la libertad agravada cometidos en Hidalgo del Parral.

La imputación establece que la noche del 17 de julio del 2026, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Cabadeña, agredió psicológica y físicamente a la víctima, e incluso intentó asfixiarla hasta que perdió el conocimiento y no le permitió salir del domicilio hasta el día siguiente.

Fue detenido el 28 de julio del 2028 mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en la colonia Héroes de la Revolución, para luego quedar a a disposición de la Jueza Penal en el Distrito Judicial Hidalgo.

La Jueza de Control consideró suficientes los antecedentes de investigación expuestos por lo que resolvió vincular a proceso al imputado y mantener la medida cautelar de prisión preventiva en el CERESO.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)