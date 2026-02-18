Obtiene FEM sentencia de 41 años de prisión en contra de dos feminicidas en Cd. Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 41 años de prisión, dictada en contra de Lorenzo G. G., y de Jaziel Ephrain P. C., tras demostrarse en un Juicio Oral que cometieron el delito de feminicidio agravado.

Fueron declarados penalmente responsables del asesinato de una mujer de entre 40 a 45 años de edad, cuyo cuerpo permanece sin ser identificado, en hechos registrados entre la noche del domingo 18 y la madrugada del lunes 19 de junio de 2023, en un domicilio del fraccionamiento Villas de Alcalá, en Ciudad Juárez.

Las indagatorias ministeriales a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, establecieron que los ahora sentenciados causaron una herida en el cuello de la víctima con un instrumento cortante y arrojaron e incendiaron el cuerpo sin vida en un terreno baldío del fraccionamiento mencionado.

Hechos por los que fueron detenidos los días 22 y 23 de junio del año 2023, con órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Lorenzo G. G., y de Jaziel Ephrain P. C., quienes, en la audiencia de individualización de sanciones, recibieron la sentencia que purgarán en el Centro de Reinserción Social No. 3 en Ciudad Juárez.

Además, tendrán que hacer un pago de 1 millón 572 mil pesos, por concepto a la reparación del daño.