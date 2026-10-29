Obtiene FDZC vinculación a proceso de imputado por homicidio y daños imprudenciales

• Al parecer atropelló a un ciclista en la calle Rey Kefren y huyó del lugar

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), obtuvo la vinculación a proceso del imputado Carlos Obed D. E., por los delitos de homicidio y daños imprudenciales agravados.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, acreditó la probable responsabilidad del imputado, frente al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 3072/26.

La investigación ministerial, señaló que el 13 de agosto de 2025, Carlos Obed D. E., impactó su vehículo tipo sedán, marca Nissan, línea March, modelo 2018, de color plata, contra la víctima de iniciales M. E. L., quien circulaba en una bicicleta, y huyó del lugar.

Hechos ocurridos sobre la calle Rey Kefren, en la colonia Parque Industrial Impulso y Supra, en esta ciudad de Chihuahua.

Tras la integración de la indagatoria ministerial, Óscar Obed D. E. desatendió los citatorios del Ministerio Público en varias ocasiones, resguardándose además en su domicilio, por lo que se solicitó una orden de cateo para ingresar al mismo y se le detuvo con una orden de aprehensión el pasado 22 de octubre.

En el seguimiento de la audiencia inicial se resolvió su situación jurídica, y el Órgano jurisdiccional otorgó un plazo de cuatro meses, para la investigación complementaria, los cuales el imputado deberá permanecer en prisión preventiva.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de sus agentes, para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).