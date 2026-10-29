Claudia Sheinbaum acude al panteón Francés para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas 

Ciudad de México. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano está siendo velado este jueves en el panteón Francés.



La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió al Panteon Francés para despedir al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien murió ayer a los 92 años de edad.

La mandataria federal llegó al mausoleo poco antes de la 12.30 de la tarde y se retiró aproximadamente 40 minutos después. Se sumó a quienes acompañan a la familia Cárdenas Batel en los funerales del ex candidato presidencial, uno de los máximos referentes de la izquierda en el país.

Archivo ‘La Jornada’

La jefa del Ejecutivo señaló brevemente que el ingeniero dejó un legado de “congruencia y mucha dignidad”.

También han llegado personajes como la fiscal Ernestina Godoy, Marcelo Ebrard, Leonel Godoy y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien dijo que el 5 de diciembre se realizará un homenaje al ingeniero en la capital del país.

Decenas de representantes de los medios de comunicación ya se congregan a las afueras del mausoleo, cuyas puertas aún no son abiertas. Hace unos minutos se vio ingresar a su hijo Lázaro Cárdenas Batel.

Foto Marco Peláez

El ingeniero, precursor de la lucha por la democratización del país, murió ayer a los 92 años de edad en la Ciudad de México debido a un cáncer que lo aquejaba desde hace tiempo.

Foto Marco Peláez

Cárdenas Batel dijo que esperan a quien desee acompañar a la familia y agradeció las muestras de cariño para su padre. Detalló que el funeral será un acto privado.



Al lugar arribaron también César Yañez y Julio Berdegué.