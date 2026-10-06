Obtiene FDZC vinculación a proceso de cuatro imputados por homicidio calificado y tortura

• Los imputados enfrentarán su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Carlos Gerardo O. A., Ramón Alejandro O. O., Luis Carlos G. C., y Silvino P. M., por los delitos de homicidio calificado y tortura, cometidos a una persona privada de la libertad (PPL).

Así lo dieron a conocer el Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, y el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, en la ciudad de Chihuahua, Salvador Alberto Morales Chávez, en conferencia de prensa ofrecida este martes 6 de octubre.

El coordinador, informó que los datos de prueba expuestos por los agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada, fueron contundentes para acreditar la probable responsabilidad de los imputados, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2603/2026.

Indicó que los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2026, Carlos Gerardo O. A., Ramón Alejandro O. O., Luis Carlos G. C., y Silvino P. M., quienes son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), y se desempeñaban como policías procesales.

Presuntamente los cuatro habrían golpeado en reiteradas ocasiones a la víctima, una persona privada de la libertad (PPL) de iniciales E. C. C., cuando esta atendía una audiencia en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), expuso el Fiscal.

Las lesiones provocaron que perdiera la vida, luego de ser trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) número 1, ubicado en Aquiles Serdán, precisó.

Las indagatorias ministeriales permitieron solicitar las órdenes de aprehensión con las que el 29 de septiembre del año en curso, fueron detenidos Carlos Gerardo O. A., Ramón Alejandro O. O., Luis Carlos G. C., y Silvino P. M., por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y de la SSPE.

En la continuación de la audiencia inicial, llevada a cabo ayer lunes, y que duró 16 horas, se resolvió la situación jurídica de los cuatro imputados y se mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, el Órgano jurisdiccional otorgó tres meses como plazo para el cierre de las investigaciones complementarias.

El Fiscal destacó que, al tratarse de una investigación en curso, todavía hay más pruebas o posibles responsables de las agresiones que pudieran haber llevado a la muerte a la víctima, por lo que esta representación social continua con las indagatorias hasta esclarecer totalmente los hechos y se alcance, además, la reparación del daño a las víctimas familiares.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).