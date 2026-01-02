Nuevos presidentes de CMIC y Canacintra deben ser igual de participativos: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que vienen cambios este año en algunas cámaras empresariales, destaca el trabajo de los presidentes actuales, así como la necesidad de capacitar a los presidentes entrantes.

“Son cambios que se dan y se tienen que hacer cada 3 años y se seguirán dando, siempre esperamos que los nuevos presidentes sean igual de participativos, ya que dan su tiempo para trabajar en equipo”, comentó

Reitera que los presidentes que dejan este año su cargo se llevan el respeto y reconocimiento a su labor ya que por tres años descuidaron sus negocios por crear lazos para las empresas.

Cabe destacar que este año se darán cambios en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que lidera todavía Julio César Mercado, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) que encabeza todavía Armando Gutiérrez Cuevas, entre otros organismos.