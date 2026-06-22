Nueva modalidad de abuso a menores en Roblox no ha sido generalizada; señala FGE

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) Francisco Sáenz Soto señaló que ante la detención de un hombre por presunta trata de menores a través de aplicaciones de juegos, bajo una nueva modalidad no ha sido una situación generalizada.

“Fue sobre una detención y en consecuencia un seguimiento que se dio, no tanto a una red de trata de menores de whatsapp, sino fue una intervención de algunas personas en búsqueda de menores a través de las plataformas de juego que es en donde vimos una modalidad nueva, sin embargo, se dio una intervención no hay una situación generalizada,”, comentó.

En este sentido, el encargado de despacho señaló que están trabajando en las modalidades virtuales y es una función de la policía cibernética cone squemas de IPPS, quien determinará la ubicación de donde se realizan estas acciones, así como coordinación con la Sedena ya que es posible que se dé un incremento de esto a nivel nacional,

Cabe destacar que la semana pasada se dio la detención de un hombre por trata y abuso sexual de menores a través de Roblox en contra de un menor de 15 años, el caso está en proceso.