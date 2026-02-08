Notifica AEI orden de aprehensión por homicidio a interno de penal en Coahuila

Aparece como probable responsable de la muerte de un masculino en el municipio de Moris

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, notificaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio a Ever G. B, en el CEFERESO numero18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila.

Los agentes ministeriales de la Unidad Especializada en Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión, notificaron el mandamiento judicial girado por un Juez de Control del Distrito Judicial Arteaga.

De acuerdo con las indagatorias, Ever G. B, es probable responsable del homicidio de Benigno Roberto M. M., cometido en el municipio de Moris.

Cabe hacer mención que Ever G. B., se encuentra interno en citado penal, tras ser detenido recientemente en compañía de diversos sujetos por posesión de armas de fuego, en el libramiento Laguna Norte, a la altura del kilómetro 16+700 de la carretera federal 40D, en el estado de Coahuila.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)