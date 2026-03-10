“Nosotros legislamos en base a la Constitución, les arreglamos su Frankenstein legislativo”: GPPAN por aval de la Corte a jubilaciones de exjuzgadores de Chihuahua

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, reconoció a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por validar el esquema de jubilaciones y retiros anticipados de exjuzgadores que rechazaron participar en la elección judicial en Chihuahua, al afirmar que “nosotros legislamos en base a la Constitución”.

“Por razón jurídica, yo doy un mensaje a los compañeros de Morena. Nosotros legislamos en base al Derecho, en base a la Constitución, no estamos inventando las cosas. Que esto sea un mensaje”, declaró Chávez Madrid.

El coordinador de la bancada de Acción Nacional añadió que “los compañeros de cualquier fracción están en su derecho de impugnar ante la Corte, pero eso ratifica el trabajo bien hecho de la Secretaría de Asuntos Legislativos, de los asesores, de los diputados y diputadas que votamos la reforma judicial, porque lo que encontramos en lo federal era un Frankenstein legislativo, y aquí hace un año, ya pasó hace un año, aquí arreglamos la plana. Los diputados de todas las fracciones, del PAN, del PRI, de MC, del PT, del Verde, arreglamos la plana del Frankenstein jurídico que nos había dejado esta reforma y al final la Corte nos da la razón en uno de muchos puntos”.

“Nosotros legislamos en base a la razón y al derecho. En un sistema democrático se valen los contrapesos, se vale llegar a la Corte, pero lo que no se vale es estar litigando todo en la Corte cuando podemos llegar a acuerdos en este Congreso”, recalcó Alfredo Chávez.