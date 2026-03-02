“Normal cuando en un Parlamento hay pluralidad”: Presidente del Congreso por confrontación entre morenistas y panistas en entrega de Informe

Ante la confrontación verbal entre quejas y porras por parte de diputados locales de Morena y del PAN durante la entrega de la Glosa del Cuarto Informe de la gobernadora Maru Campos, el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, destacó que es una situación normal cuando en un Parlamento existe pluralidad de opiniones.

“En cualquier Congreso de las 32 entidades federativas en donde hay diferentes fuerzas políticas y hay pluralidad de opiniones se presentan este tipo de circunstancias, yo lo veo normal, es un ejercicio legislativo que se puede dar en cualquier momento”, declaró Ramírez Gutiérrez.

Asimismo, el presidente del Poder Legislativo local informó que llevarán a cabo el análisis detallado del Informe presentado por la Gobernadora, esto con la finalidad de conocer a fondo cómo se encuentra la administración estatal.

“El Informe lo vamos a turnar a la comisión especial para su análisis, vamos a analizarlo a detalle y próximamente estaremos hablando del contenido del Informe para poder dar a detalle nuestra opinión”, enfatizó el diputado Guillermo Ramírez.