“No vas a invitar al baile a alguien cuando ya estás bailando”: PRI ante carrera de panistas por la alcaldía de Chihuahua capital

Ante la carrera por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital y una posible alianza con el PRI, el dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Alex Domínguez, afirmó que son los panistas quienes han optado por la “no construcción” de esa eventual coalición, además de que no pueden estar condicionados a que sea el PAN el que determine quién será el candidato o candidata a la Presidencia Municipal.

“No puedes construir una alianza si no hay diálogo. Primer paso, diálogo. Sentarse a platicar. No nos hemos sentado a platicar. Entonces, mientras no haya un diálogo, un ejercicio de plática, pues difícilmente vas a construir un acuerdo”, explicó Domínguez.

El dirigente y diputado federal del PRI agregó que “entonces, paso número uno, diálogo. Y como no hay diálogo, cada partido político está haciendo lo que corresponde. Estas actuaciones que está haciendo el PRI las hacemos precisamente como partido político que va a la competencia en este momento, siendo hoy 4 de agosto del 2026, no hay diálogo y, como no hay diálogo, no hay construcción de alianza en este momento, y uno tiene que actuar en el ejercicio de su facultad como partido político para la competencia. Y una parte de esa probable competencia son estas acciones de cuidar la equidad, el piso parejo, los actos anticipados de campaña, el manejo de dinero”.

“A nosotros no nos gusta, también hay que decirlo con claridad, que quieran llegar a una mesa de negociación política en el futuro con candidatos de en los 67 municipios del estado. Eso no es querer construir una alianza. Es decir, quienes están diciendo que no hay alianza es el PAN a nivel nacional, número uno. Número dos, quienes están planteando de facto la no construcción de alianzas son ellos en lo estatal, ¿por qué? porque están desarrollando ya una construcción de candidatos en el estado de Chihuahua, entonces no vas a invitar a alguien al baile cuando ya estás bailando, es decir, quienes están cerrando la puerta son ellos”, resaltó Alex Domínguez.

“Nosotros seguimos claros y firmes: lo que más le conviene a la gobernabilidad del estado de Chihuahua es una coalición fuerte que impida que Morena llegue a la entidad, que los narcogobiernos lleguen a Chihuahua. Nosotros no vamos a estar de brazos cruzados esperando a que este diálogo sea hecho. Tenemos que construir nuestra plataforma hacia el futuro, entonces nosotros no estamos cancelando ninguna posibilidad, simplemente estamos ejerciendo el derecho que tenemos como partido político en nuestras actividades como dirigencia estatal”, enfatizó el dirigente priista.