Chihuahua enfrenta estrés hídrico y urge buscar nuevas fuentes de agua, advierte Kamel Athie

El rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) y especialista en temas hídricos advirtió que la capital enfrenta un escenario crítico debido al agotamiento de sus principales acuíferos, por lo que consideró indispensable emprender de inmediato estudios para incorporar nuevas fuentes de abastecimiento de agua superficial y garantizar el suministro para las próximas décadas.

Explicó que los tres acuíferos que abastecen a la ciudad —El Sauz-Encinillas, Chihuahua-Sacramento y Tabalaopa-Aldama— presentan un déficit, mientras que la demanda continúa creciendo debido al incremento de la población y de las actividades productivas, en un contexto de tres años consecutivos de sequía con niveles que han oscilado entre severos y extremos.

Plantea traer agua del río Conchos

El especialista señaló que, además de las acciones que actualmente realizan la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), se requiere una estrategia de mayor alcance respaldada por recursos públicos y privados para fortalecer la infraestructura hídrica.

En ese sentido, afirmó que la única alternativa viable para incrementar significativamente la oferta de agua es desarrollar una fuente superficial proveniente del río Conchos. Indicó que existen diversos puntos que podrían analizarse para un futuro proyecto de conducción, entre ellos la presa El Granero, la zona de Estación Las Burras y la presa La Boquilla.

Pide modernizar distritos de riego

El rector explicó que un proyecto de esa magnitud implicaría modernizar los distritos de riego 005 Alto Río Conchos, 113 y 090 Ojinaga, por lo que insistió en que es momento de iniciar los estudios técnicos y buscar esquemas de financiamiento.

Consideró que tanto el Gobierno Federal como el Gobierno del Estado deben asumir el liderazgo de este proceso, ya que, a su juicio, actualmente no se está actuando con la urgencia que exige el problema.

Estrés hídrico afecta a Chihuahua y al norte del país

El experto recordó que la situación de Chihuahua forma parte de un fenómeno conocido como “estrés hídrico”, el cual afecta a diversas regiones del norte de México y del mundo. Explicó que este ocurre cuando la demanda de agua supera la disponibilidad del recurso.

Precisó que, aunque es indispensable implementar medidas para reducir el consumo y hacer un uso más eficiente del agua, esas acciones por sí solas no resolverán el problema. “También es necesario aumentar la oferta”, subrayó.

Finalmente, mencionó que otra alternativa que merece ser analizada es el proyecto de Minas de San Antonio impulsado por la Junta Central de Agua y Saneamiento, el cual podría aportar alrededor de 900 litros por segundo para el abastecimiento de la ciudad, contribuyendo a fortalecer la seguridad hídrica de Chihuahua.