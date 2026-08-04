Espera Canaco 350 mdp en derrama económica por Regreso a Clases

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que ante el regreso a clases del ciclo escolar 2026 – 2027 se espera una derrama económica de 350 millones de pesos en la ciudad.

En este sentido el líder del comercio formal, comentó que se espera que por familia se gasten hasta 3 mil pesos por niño en útiles y más, esto dependiendo el nivel educativo y plantes público o privado.

“Esperamos 350 millones de pesos en derrama económica en la ciudad por el regreso a clases primaria y secundaria, se estima un gasto de 3 mil 500 pesos por niño, de la derrama económica de la ciudad el 2% pasará en nuestro evento “Regreso a Clases” en plaza Sendero el 15 de agosto, además se espera que se la economía se active”, comentó.

Asimismo señaló que la principal actividad comercial se dará en el giro de papelerías, zapaterías y uniformes escolares, en especial en el centro de la ciudad y plazas comerciales.