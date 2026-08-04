Fortalece Policía Municipal la seguridad en sectores prioritarios con Grupo de Proximidad

En las últimas semanas se han visitado las colonias Villa Juárez, Mármol, Centro, Paseo de las Moras, Mirador, entre otras

El Grupo de Proximidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, trabaja permanentemente en reforzar la seguridad en sectores prioritarios de la ciudad mediante patrullajes y recorridos que permiten generar cercanía con las comunidades y que las familias sientan más tranquilidad en sus colonias.

En las últimas semanas, dicho grupo de la Policía Municipal ha visitado las colonias Villa Juárez, Mármol, Centro, Paseo de las Moras, Mirador, Campesina y Guadalupe, entre otras.

Estos recorridos se programan con base en el análisis de la incidencia delictiva de cada zona, así como en las solicitudes que realizan las y los vecinos mediante la línea de emergencia 9-1-1, lo que permite atender necesidades de vigilancia y reforzar la presencia policial en los puntos donde más se requiere.

Además de las labores preventivas, las y los agentes del Grupo de Proximidad mantienen diálogo directo con familias, comerciantes y comités vecinales, a fin de conocer sus inquietudes, brindar orientación y fortalecer la confianza entre la comunidad y la corporación.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, para que las familias puedan salir a las calles con mayor tranquilidad y libertad.