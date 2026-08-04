Anuncian “Regreso a Clases”; ofertarán útiles escolares en Plaza Sendero

Esta mañana Karen García directora de Canaco y Omar Varela García subdirector de Desarrollo Económico invitan a la venta especial “Regreso a Clases” con descuentos y ofertas especiales en útiles escolares

Artículos cómo útiles escolares, zapatos y tenis, mochilas y accesorios, uniformes, se esperan decenas de expositores cómo ópticas, papelerías y más.

Será el sábado 15 de agosto de 10 am a 9 pm en plaza sendero

“Claro que en este año y esta administración siempre vemos las cosas del cómo si, con este evento se hizo una alianza con sendero y hoy se hace realidad”, comentó García.

Habrá show infantil a las 5 pm en la plaza y se espera una buena derrama económica en la ciudad 350 millones de pesos.

Se tendrá un espacio de barberías con cortes de cabello especial y se regalarán 100 balones para los chiquitos de la casa.