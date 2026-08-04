Chihuahua recibió 675.0 mdd en remesas durante 2do trimestre

El Centro de Información Económica y Social (CIES) dio a conocer que Chihuahua al segundo trimestre del 2026 capto 675.0 millones de dólares.

En este sentido se informó que el estado grande llegó al 15° lugar a nivel nacional y es la segunda entidad con mayor captación de remesas en los estados de la frontera norte.

El CIES pone a su disposición, en el documento anexo, una infografía con los principales resultados sobre los Ingresos por Remesas correspondientes al segundo trimestre de 2026.

En comparación con el mismo periodo de 2025, el estado registró un incremento de 2.0% en la captación de remesas.

Chihuahua aportó el 2.2% del total de remesas recibidas en el país durante el periodo de referencia.

Los principales municipios receptores de remesas fueron Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral, que en conjunto concentraron el 76.0% del total estatal.