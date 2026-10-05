‘No tengo ningún resentimiento’: Chicharito revela cómo ve ahora su carrera y decisiones

Javier Hernández afirmó que no tiene arrepentimientos en su carrera como futbolista y eso le ayudó a ser más libre al momento de dar sus opiniones cuando participó como analista en el Mundial 2026.

El “Chicharito” no está completamente retirado de las canchas, de hecho, tiene un contrato firmado con el Atlético Dallas para encarar la temporada 2027 en la USL Championship, la cual es el equivalente a la Segunda División en Estados Unidos.

El atacante volverá a jugar a nivel profesional casi un año después de haber dejado al Guadalajara, club con el que tuvo una segunda etapa poco brillante entre 2024 y 2025.

¿QUÉ DIJO ‘CHICHARITO’ SOBRE SU ETAPA DE ANALISTA?

Javier Hernández fue invitado al podcast de Landon Donovan y ahí fue preguntado sobre si ahora que tuvo una etapa de analista durante el Mundial 2026 no hubo momentos en los que la pasión le llegó a ganar en los juegos de México.

“Yo estoy muy agradecido de no tener ningún resentimiento por nada de lo que ha ocurrido en mi carrera. Eso me permite analizar los partidos”, comentó el atacante de 38 años.

“Cuando consigues más de lo que puedes imaginar, o tienes menos cosas de las que arrepentirte, puedes estar, por así decirlo, más en paz con tus decisiones”.

"That fucking Dos a Cero." Chicharito talks about the ‘Dos a Cero’ narrative from his perspective. https://t.co/R2fjMnPR61 — Unfiltered Soccer (@UnfilteredSoccr) October 3, 2026

QUIERE QUE SU MARCA DE ANOTADOR SEA SUPERADA

Javier Hernández ostenta la marca del máximo anotador de la Selección Mexicana, con la cual hizo 52 goles y no le importaría si esta es rebasada.

“No me importa si Raúl Jiménez supera al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. No me importa. Yo ya viví lo que tenía que vivir. Ya sabes, las cosas están para vivirlas en determinados momentos, no para conservarlas para siempre”, comentó durante su charla con Landon Donovan.

El “Chicharito” agregó que el hecho de que su récord sea superado quiere decir que el futbol mexicano está avanzando.

Raúl Jiménez tiene en su cuenta personal 48 goles, por lo que ocupa el segundo puesto en la lista, siendo el tercero Jard Borgetti, con 46 dianas.

Con información de FoxSports