Alex Domínguez exige mantener ciclo escolar completo y respalda postura de padres de familia

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Álex Domínguez, expresó su postura respecto al rechazo de adelantar la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 la cuál dijo traerá graves afectaciones a la educación.

El legislador priista señaló que reducir más de cinco semanas el calendario escolar representa una medida equivocada que afectará directamente la educación de niñas, niños y jóvenes, además de generar complicaciones para miles de familias trabajadoras en todo el país.

Álex Domínguez consideró preocupante que una decisión de este impacto se haya tomado sin consultar a los padres de familia, docentes y sectores involucrados en el desarrollo educativo y social de México.

“El país no puede darse el lujo de seguir acumulando rezagos educativos, lo que se necesita es fortalecer el aprendizaje y garantizar que nuestras niñas y niños reciban educación de calidad y en condiciones adecuadas”, expresó.

Destacó que adelantar el cierre del ciclo escolar bajo argumentos relacionados con la realización de un evento deportivo que es la Copa Mundial de Futbol no resulta suficiente ni justificable para afectar al sistema educativo nacional.

Por lo anterior el legislador hizo un llamado al Gobierno Federal de la 4T y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a reconsiderar esta decisión y privilegiar el interés superior de la niñez.

Por último recordó que en el Estado de Chihuahua diversos sectores, padres y madres de familia, 18 organismos empresariales e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazan semejante medida.