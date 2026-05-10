“No me gusta, es totalmente inaceptable”: Trump rechaza la respuesta de Irán a su plan de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡totalmente inaceptable!“, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La declaración de Trump se produce después de que Irán presentara su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para la resolución de la ofensiva en Medio Oriente, de la que se desconocen los detalles.

Además, este domingo por la mañana, el programa “Full Measure” divulgó una entrevista con Trump grabada previamente durante la semana en la que el presidente insistía en que Irán ha sido “derrotado” pero “eso no significa que estén acabados”, y amenazó con más “objetivos”.

“Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos y cada uno de (nuestros) objetivos. Tenemos ciertos objetivos que queríamos, probablemente hemos cumplido el 70%, pero tenemos otros objetivos que podríamos atacar“, declaró a la periodista Sharyl Attkisson, según la transcripción.

Trump agregó en ese programa que Estados Unidos sigue pendiente de las reservas de uranio enriquecido iraníes, gran punto de fricción en la negociación de paz, y afirmó que Washington “se hará con ellas en algún momento” y si “alguien se acerca al lugar, lo sabremos y le haremos estallar”.

El mandatario estadounidense también dijo en Truth Social que Irán lleva “golpeteando” casi medio siglo a Estados Unidos pero “no se reirá más” de su país.

Durante 47 años los iraníes nos han estado “golpeteando”, haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42 mil manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país”, escribió.