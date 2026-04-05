No hay razón para manifestarse ni para cerrar carreteras: SEGOB

Para el día lunes 6 de abril diversos líderes de organizaciones del campo y transportistas han anunciado que cerrarán algunas carreteras.

Informamos a la ciudadanía que la Secretaría de Gobernación y la de Agricultura y Desarrollo Rural se han reunido con productores agrícolas desde los últimos meses del 2025 para atender demandas de los mismos.

La propia Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha encabezado reuniones para atender y dar solución en el corto plazo y de fondo a las necesidades y demandas de los productores de granos básicos debido al bajo precio internacional de los mismos. Ante ello, de noviembre a la fecha, se dispusieron 3,412 millones de pesos para compensar por los precios de los granos a más de 40,910 productores a los cuales se ha apoyado de manera directa. A nadie se le ha negado el apoyo.

Además, se ha llegado a un acuerdo en beneficio de los productores de Sinaloa en la siguiente cosecha.

Asimismo se han mantenido reuniones con diversas organizaciones de transportistas en las que ha participado la Guardia Nacional para atender puntos de inseguridad en carreteras, así como quejas relacionadas con trámites.

La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos afectando a terceros.

Manifestamos que el Gobierno de México siempre ha estado abierto al diálogo y que estará informando y atendiendo el día de mañana cualquier manifestación que se presente.

Finalmente reiteramos que no existe razón alguna para manifestarse y menos para afectar a terceros.