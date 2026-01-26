“No hay operaciones conjuntas con EU en México”, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este lunes la presencia de agentes federales de Estados Unidos en operativos que se realizan en territorio mexicano.

En su conferencia de prensa de este lunes, la mandataria afirmó que ha manifestado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, su desacuerdo con esta estrategia.

“No hay operaciones conjuntas en México, los agentes de Estados Unidos, del FBI o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas”, señaló.

De acuerdo con Sheinbaum, su gobierno mantiene coordinación con las autoridades de Estados Unidos, como el Comando Norte, con las que se comparte información sobre presuntos delincuentes y se le solicita su detención a México.

La presidenta insistió en que el exatleta canadiense Ryan Wedding se entregó de manera voluntaria a las autoridades y señaló que incluso un representante del detenido publicó una fotografía en sus redes sociales.

Además, justificó la presencia en México del director del FBI, Kash Patel, al afirmar que su visita ya estaba programada como parte del entendimiento de seguridad con Estados Unidos y tras la detención de uno de los 10 sujetos más buscados.