Vinculan a proceso a imputado por fraude en perjuicio de productor agrícola

• Es investigado por supuestamente incumplir con el pago de una cosecha de sandía

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Robo de Ganado, Robo y Fraude al Sector Agropecuario, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Víctor Manuel V. Q., por el delito de fraude cometido en ciudad Delicias.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, fueron suficientes para que el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, conocedor de la causa penal 309/2026, resolviera la situación jurídica de esta persona.

Es investigado por hechos ocurridos en junio de 2025 en ciudad Delicias, cuando presuntamente incumplió con el pago de una cosecha de sandía, acordada por la cantidad de 178 mil 160 pesos, misma que debía liquidar de contado.

El ahora vinculado a proceso mantuvo a la víctima en espera del depósito durante varios meses, con la promesa de que ya lo haría, pero al ver que no se concretaba, el afectado decidió presentar la denuncia en 24 de febrero de este año en curso.

En la carpeta de investigación se estableció que dicha conducta ocasionó un perjuicio patrimonial a la víctima, quien se dedica a la agricultura, al privarla del recurso económico que utilizaría para continuar con sus actividades productivas y el sustento de su familia, y se le formuló imputación el día 18 de junio, en tanto que este 24 de junio fue vinculado a proceso.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que afectan el patrimonio de las y los chihuahuenses, así como de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).