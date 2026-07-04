Localizan a hombre sin vida con huellas de tortura en la colonia Ladrillera Sur

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad, conocido de manera extraoficial con el apodo de “El Quemado”, fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Filemón Rojas y Alejandro Romo, en la colonia Ladrillera Sur, a espaldas del Cerro Grande.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue encontrada atada y con una venda de color blanco sujetada al cuello, por lo que las circunstancias de su muerte serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes tras recibir el reporte al sistema de emergencias. Al confirmar el hallazgo, procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Más tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con peritos en criminalística, realizaron el procesamiento del lugar, donde recabaron diversos indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

Personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Complejo Estatal de Seguridad, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá establecer la causa oficial del fallecimiento.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer la identidad oficial de la víctima ni ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho.